انفجار ناقلة نفط قبالة سواحل سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام سورية أن الانفجار الذي وقع بناقلة نفط في طرطوس ناتج عن عمليات صيانة للصهريج الخاص بها.

وأوضحت أن صهريج نفط خاو كان قبالة ساحل مدينة بانياس السورية.



وكانت وزارة النفط السورية قد قالت في بيان لها الأحد إن "ناقلة نفط تعرضت لحريق في أحد خزاناتها بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة.

وأوضح البيان أن الطائرة التي هاجمت السفينة جاءت من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، لافتا إلى أن فرق إطفاء الناقلة عملت على التعامل مع الحريق للسيطرة عليه وإخماده".

وأكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس في طرطوس.

ولم يذكر بيان وزارة النفط السورية الجهة المتورطة بالهجوم على ناقلة النفط.

وتأتي الحادثة، في وقت تشهد فيه سوريا أزمة شديدة في المحروقات، منذ أشهر، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، بالإضافة إلى سيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على حقول النفط السورية في المناطق الشمالية الشرقية.