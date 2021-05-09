مسلحون يقتلون 12 رجل شرطة في نيجيريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قتل مسلحون 12 رجل شرطة في هجمات شنوها مطلع الأسبوع، مستهدفين رجال الأمن في اثنتين من ولايات نيجيرية المنتجة للنفط في دلتا نهر النيجر، في تصعيد للصراع الناجم عن توترات انفصالية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأكدت الشرطة في بيان بالبريد الالكتروني اليوم الأحد أن سبعة من رجال الشرطة قتلوا في ولاية "ريفرز" في الجزء الجنوبي من البلاد.

وألقت السلطات باللوم في حوادث سابقة على ذراع للأمن الأهلي تابع لمنظمة شعب بيافرا الأصلي، التي تسعى للانفصال عن البلاد.

وقال نيسوم وايك، حاكم الولاية في رسالة بالبريد الالكتروني اليوم الأحد "لا قدر من التخويف أو اللجوء القاسي إلى هجمات وحشية سيجعل الولاية تستسلم للأجندة الانفصالية لهؤلاء، الذين يسعون لإغراق نيجيريا في أزمة أخرى غير مبررة".