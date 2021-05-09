السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، و409 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 159 إصابة و317 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 179 ألفاً و970 شخصاً، بينهم 10 آلاف و560 حالة نشطة، و3070 وفاة.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتقال، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.