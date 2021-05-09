شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال مسؤول بالقصر الرئاسي السوداني، إن البرهان سيجري خلال الزيارة مباحثات مشتركة حول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا للعين.

وأضاف أن الزيارة تستغرق يومين يتناول فيها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.