شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة انفجار كابول إلى 58 قتيلاً ونحو 150 جريحاً أغلبهم طالبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

قال مسؤولون أفغان الأحد إن عدد قتلى الانفجار الذي وقع أمام مدرسة في العاصمة كابول ارتفع إلى 58، في حين يبذل الأطباء جهوداً مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 150 مصاباً.

وهز الانفجار الذي وقع مساء السبت حي داشت بارجي الذي يضم إحدى الأقليات في كابول، وكان تنظيم "داعش" الإرهابي استهدف في السابق الأقلية ذاتها في أفغانستان.

وأكد شهود أن جميع الضحايا، باستثناء سبعة أو ثمانية أشخاص، طالبات كن عائدات إلى منازلهن عقب انتهاء الدراسة.

واتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة "طالبان" بتنفيذ الهجوم، لكن متحدثاً باسم الحركة نفى أي دور لـ"طالبان"، وقال إن الحركة تندد بأي هجمات على مدنيين أفغان.