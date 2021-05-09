شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يستعرض القوة العسكرية الروسية وسط توترات مع الغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، العرض السنوي لتخليد انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية، وهو استعراض للقوة العسكرية يتزامن هذا العام مع تصاعد التوترات مع الغرب.

ويحتفل الاستعراض الذي أقيم في الميدان الأحمر في العاصمة موسكو، بالذكرى 76 لانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وشارك في العرض أكثر من 12000 جندي وما يربو على 190 قطعة من العتاد العسكري، بينها قاذفات صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما حلقت نحو 80 طائرة عسكرية في سماء ملبّدة بالغيوم.

ووقف بوتين إلى جانب قدامى المحاربين السوفييت على منصة أقيمت في الميدان الأحمر. ويأتي العرض هذا العام قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي وقت يشهد توتر علاقات موسكو مع الغرب بسبب قضايا بينها الصراع في أوكرانيا، ومصير المُعارض المسجون أليكسي نافالني.