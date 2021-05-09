شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتخلص من 200 طن مبيدات خطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج"

أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مصر التعاون مع إحدى الشركات للتخلص من 200 طن من المبيدات الخطرة، ومنتهية الصلاحية، تم جمعها من مناطق عدة للتخلص منها.

وأوضحت وزيرة البيئة في مصر أن التعاون المثمر بين الشركة ووزارة البيئة شمل دراسة الخطوات كافة للتخلص الآمن من المبيدات الخطرة بعناية فائقة، بدءاً من تسلمها وتفريغها ونقلها داخلياً، إذ تتم عملية حرق المبيدات في أفران خاصة تحت إشراف خبراء مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، ومسؤولي الدفاع المدني ومندوبين عن وزارة البيئة ومحافظة السويس في مصر.