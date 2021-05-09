إنجاز كامل لمشروع تأهيل 3 حدائق بمدينة محمد بن زايد

أبوظبي: عماد الدين خليل

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز البلدية الفرعي - مدينة زاید، مشروع تأهيل 3 حدائق بمدينة محمد بن زايد، كاملة، خلال عام 2021.

وتندرج ضمن خطة مركز بلدية مدينة زايد الفرعي، في تأهيل الحدائق العامة والاستعداد لموسم الصيف، فهي المتنفس الطبيعي لسكان الإمارة وزوارها، وخلق بيئة جاذبة، ما يعزز فرص اتساع السياحة والمساهمة في جعل مدينة أبوظبي من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

ونفذ المركز مشروع تأهيل الحدائق الثلاث وصيانتها، حيث شملت الأعمال "صيانة المسطحات الخضراء والتربة وأشجار النخيل والأشجار المتنوعة الأخرى. وتأهيل شبكات الري، وصيانة المظلات والحوائط ومضمار الدراجات الهوائية وغرف المضخات والمقاعد والطاولات وسلال المهملات، وتأهيل العشب الصناعي لملعب كرة القدم. وصيانة الأصول الكهربائية وإعادة تأهيلها، ومصابيح موفرة للطاقة الكهربائية من نوعية ليد LED بدورات المياه، وتأهيل ألعاب الأطفال والألعاب المائية ومعدات اللياقة البدنية وتركيب لوحات جديدة للحدائق تعكس الهوية المؤسسية.

في سياق متصل، أنجزت البلدية أعمال تصميم حواجز خرسانية وتنفيذها في 23 موقعاً على كورنيش أبوظبي، بامتداد 8 كيلو مترات، لتعزيز حماية المشاة. كما خصصت مناطق آمنة لمستخدمي الحافلات العامة وسيارات الأجرة، لرفع مستوى الأمان والسلامة.

كما أنجزت البلدية أخيراً المرحلة الأولى من أعمال إنشاء معابر مشاة مرتفعة لحارات الانعطاف لليمين، تضمنت تطوير 74 معبراً إلى معابر مرتفعة من الإسفلت على حارات الانعطاف لليمين، عند 45 تقاطعاً في شوارع جزيرة أبوظبي، وتركيب أعمدة حماية لمرتادي الطريق عند هذه التقاطعات.

وأكدت البلدية أنها تضع سلامة المشاة ضمن أولوياتها، حيث تنفّذ جميع المشاريع الجديدة التي تضمن سلامتهم ورفع مستوى الأمن في جميع أرجاء المدينة.

كما نفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة ميدانية على بعض مواقع الإنشاء بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، لمراقبة تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ قوانين البناء المعمول بها في الدولة.

وعملت الحملة على تشجيع شركات المقاولات والعاملين فيها على متابعة الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، والالتزام بأفضل الممارسات المطبقة في قطاع البناء والإنشاء، وتكريم الملتزمين وفتح باب التشاور والتواصل مع العمال، وهو أحد متطلبات نظام السلامة والصحة المهنية.