شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر موعد الكشف عن زميل رونالدو «الجبان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جاكلين سوزا (33 عاماً) التي تعمل منظمة مناسبات رياضية في إنجلترا أن اسم لاعب البرمييرليج الذي كانت لها معه علاقة استمرت عامين ونتتجت عنها ولادة طفل يرفض اللاعب الاعتراف بأبوته سيكشف في شهر أكتوبر المقبل.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح اليوفنتوس حالياً ومانشستر يونايتد وريال مدريد سابقاً، عبر عن تضامنه مع جاكلين وقال إنه مصدوم من رفض اللاعب، الذي يعرفه شخصياً ولم يكشف عن اسمه لأسباب قانونية، تحمل المسؤولية.

وقالت جاكلين: «اسمه سيعرف في المحكمة في شهر أكتوبرالمقبل، والأشخاص الوحيدون الذين تواصلوا معي هم اللاعبون الذين يعرفونه شخصياً ويعلمون بعلاقتنا ومنهم رونالدو وهم مصدومون من تصرفه».

وكان تقرير سابق كشف عن تواصل اللاعب المجهول مع جاكلين برسالة وهو في طريقه إلى شهر العسل وقالت جاكلين : «قال لي أنه يحبني وحاول طمأنتي بأن زواجه لا يعني له شيئاً».