شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 19,045 لقاح «كورونا» بإجمالي تجاوز 11.14 مليون جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 19,045 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 11,145,934 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 112.69 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم ، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».