شكرا لقرائتكم خبر عن سالم القاسمي يستقبل أعضاء مفوضية كشافة رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: "الخليج"

استقبل المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، الرئيس الفخري لمفوضية كشافة رأس الخيمة بقصره، أعضاء مجلس إدارة مفوضية الكشافة، الذي ضم محمد الشمسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد النقبي، ومحمد الزعابي، أعضاء مجلس الإدارة، ومن موظفي المفوضية المنشط الكشفي وائل عبد الرحمن، والسكرتير شريف مهنا.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان، أهمية إسهامات الحركة الكشفية محلياً ودولياً، وبما يفضي إلى دعم المكانة المتميزة للدولة، ويؤدي إلى تفاعل التراث الثقافي والحضاري، والقيم والمعايير الأصيلة للإمارات، مع التراث الإنساني والثقافي لمختلف الشعوب، إلى جانب دورها في تعويد الشباب على الخدمة العامة، لنفع مجتمعهم، وتطوير أساليب الاعتماد على النفس، والتنمية الذاتية، وتأكيد ارتباط إنسان الإمارات ببيئته ومجتمعه.

