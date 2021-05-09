شكرا لقرائتكم خبر عن وستبروك يعادل رقماً قياسياً خلال فوز ويزاردز على بيسرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

عادل راسل وستبروك رقماً قياسياً في عدد مرات تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة، وقاد واشنطن ويزاردز للفوز 133-132 على إنديانا بيسرز بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ووصل وستبروك إلى ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 181 في مسيرته ليعادل الرقم القياسي في تاريخ المسابقة لأوسكار روبرتسون.

وكان وستبروك حاسماً أيضاً في تحقيق الانتصار، حيث سجل رميتين حرتين قبل ثانية واحدة من النهاية.

ونجح واشطن في تعويض تأخره بفارق 12 نقطة خلال الربع الأخير، مستفيداً من تألق وستبروك وزميله برادلي بيل الذي سجل 50 نقطة.

وأنهى وستبروك المباراة بتسجيل 33 نقطة والاستحواذ على 19 كرة مرتدة، إلى جانب تمرير 15 كرة حاسمة.

وسجل بيل 19 من 31 رمية ليقود اللاعبان ويزاردز للفوز رغم ظهور دومانتاس سابونيس وكاريس ليفرت ثنائي بيسرز بشكل مذهل.

وحقق سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة مع إنديانا، حيث سجل 30 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، ومرر 13 كرة حاسمة، فيما أضاف ليفرت 35 نقطة، ليسجل 30 نقطة على الأقل للمرة الثالثة في أربع مباريات.