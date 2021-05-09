شكرا لقرائتكم خبر عن روني يتعهد بتحسين النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد النجم الإنجليزي واين روني أيقونة مانشستر يونايتد ومدرب ديربي كاونتي، درجة أولى حالياً، بتحسين نتائج الفريق ووضعه الموسم المقبل بعد النجاة من الهبوط للدرجة الثانية. وقال روني بعد التعادل مع شيفيلد وينزداي 3-3 السبت: «لا يمكن أن نعيش موسماً كهذا مستقبلاً، قلت للاعبين قبل المباراة حافظوا على رباطة جأشكم».

واحتفل روني مع لاعبيه وكادره بجنون في معقله برايد بارك فيما احتفل العشرات من مشجعيه خارج أسواره.