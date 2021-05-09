شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تكرم أحد منتسبيها لفوزه في بطولتين للفروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن إطار سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحفيز موظفيها المتميزين وأصحاب المواهب والخبرات المتميزة، كرم العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، المساعد أول علي عبد الله خليفة الكميتي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية لحصوله على مراكز متقدمة في بطولتي قفز الحواجز لهذا الموسم.

وسلم نائب مدير عام العمليات الشرطية شهادة التكريم للمساعد أول علي الكميتي بحضور الرائد سالم مفتاح البند رئيس قسم المتابعة الشرطية، وهنأه بفوزه بالمركز الأول في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز، والمركز الثاني في بطولة الشارقة المحلية لقفز الحواجز، وأثنى على تميزه في رياضة الفروسية، مؤكداً أن شرطة عجمان تدعم تعزيز المهارات الرياضية لمنتسبيها، متمنياً له مزيداً من التوفيق والتميز.

وأهدى المكرم هذا الفوز والإنجاز لشرطة عجمان، معبراً عن جزيل شكره وامتنانه لشرطة عجمان وقائدها على هذا التكريم، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء كثمرة نبيلة لتشجيع وتحفيز القيادة لمنتسبيها على الاهتمام بالجانب الرياضي ودعم تنمية المواهب، متمنياً لشرطة عجمان وقيادتها دوام التميز والازدهار.