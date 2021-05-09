ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، جداول امتحان الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، وتستمر حتى 7 من الشهر ذاته، حيث يؤدى الامتحانات 51 ألفًا و571 طالباً وطالبة أمام 299 لجنة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

ووجه المحافظ بإنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحان مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بإجراءات التأمين للجان، والكنترول، وأماكن التصحيح، وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، وذلك لضمان أداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات.

من جهتها أوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تمت مراعاة أن يكون لكل مادة يوم واحد فقط للتيسير على الطلاب وتخفيف الكثافة والتواجد داخل اللجان.

وأضافت أنه جرى عقد اجتماع موسع بمديري الإدارات التعليمية، لمراجعة الترتيبات النهائية المنفذة، استعدادا لإجراء الامتحانات، والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتشديد على توفير الأجواء المناسبة والهادئة لأداء الامتحانات.