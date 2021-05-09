تخفيضات 30%.. افتتاح معرض منتجات التعليم الفني في دمياط "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، المعرض المُقام بالمدرسة الثانوية الميكانيكية والذي تضمن ما تنتجه المدارس الفنية من كعك وبسكويت وغيرها من مستلزمات العيد وكذا منتجات الألبان وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الافتتاح، أن المعروضات يجري طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين تتناسب مع كافة الفئات بقيمة أقل ٣٠٪ عن أسعار السوق.

وأشادت المحافظ بما جرى تحقيقه في هذا المجال الذي يعمل على الاستفادة من إمكانيات المدارس الفنية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتوجيهات د رئيس الجمهورية بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وبينت أنه جرى افتتاح ٣ منافذ بفارسكور ودمياط ودمياط الجديدة، ومن المقرر افتتاح ثلاثة منافذ أخرى خلال الفترة الحالية، كما وجهت التحية للطلاب المشاركين بالمبادرة متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.