"سيرين إير" الباكستانية تطلق رحلتها الافتتاحية من لاهور إلى دبي

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، عن قيام شركة "سيرين إير" الباكستانية بإطلاق رحلتها الافتتاحية من لاهور في باكستان إلى إمارة دبي.



وذكرت المؤسسة اليوم في إفادة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أضفنا المزيد من الخيارات والتواصل لعملائنا مع اطلاق رحلة (سيرين إير) الافتتاحية من لاهور، باكستان إلى دبي في السادس من مايو الجاري".

وأضافت: "ستعمل شركة الطيران ثلاث رحلات أسبوعيا على 189 مقاعد على طائرة B 737- 800 بين مطار لاهور الدولي في لاهور ومحطة المسافرين رقم 2 في مطار دبي الدولي".