سيف بن زايد: دولة الإمارات برؤية قيادتها ترحب بكل من يسعى لخير البشرية

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات برؤية قيادتها الحكيمة تفتح أبوابها للعالم وترحب بكل من يسعى لخير البشرية والعالم، جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بجوائز مسابقة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه 2021» في دورتها السابعة في حفل افتراضي عن بُعد، أقيم مساء أول من أمس، عبر تقنيات الاتصال المرئي، وقد حققت هذه الدورة رقماً قياساً جديداً بمشاركة 5407 متسابقين من 81 جنسية من دول العالم.



وتقدم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير وبالتهنئة للفائزين في هذه الدورة على ما بذلوه من جهودٍ لترسيخ صورة الإسلام الحقيقية القائمة على التراحم والتعاطف الإنساني، وقدم الشكر للمشاركين كافة فيها من مختلف دول العالم ولجميع الشركاء والرعاة والعلماء الأفاضل الذين ساهموا في إنجاح هذه الجائزة الدولية، التي تدعو لخير البشرية والإنسانية.