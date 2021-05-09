شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الصواريخ ومئات البنادق.. ضبط كميات ضخمة من الأسلحة قبل تهريبها لليمن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الجيش الأمريكي اعتراض ومصادرة كميات ضخمة جدا من الأسلحة المهربة كانت في طريقها إلى اليمن.
وقال الأسطول الخامس الأمريكي: إن آلاف القطع من الأسلحة عثر عليها في إحدى السفن، شمال بحر العرب.
واشتملت على صواريخ موجهة روسية الصنع مضادة للدبابات وبنادق هجومية صينية من النوع 56، 100+ صيني / إيراني SVD-النوع 85.
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