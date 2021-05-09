شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الإيطالية تعترض 4 زوارق تقل 500 مهاجر بالبحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية إن أربعة زوارق تقل أكثر من 500 مهاجر رست في لامبيدوزا بعد أن اعترضتها السلطات الإيطالية قبالة ساحل الجزيرة في البحر المتوسط.

وأضافت أن السلطات اعترضت أحد الزوارق وعلى متنه 325 شخصا على بعد ثمانية أميال من ساحل لامبيدوزا.

وذكرت الوكالة أن سفينة دورية تابعة لشرطة الضرائب الإيطالية التي تتعامل مع الجرائم المالية والتهريب رافقت زورقا ثانيا يقل حوالي 90 مهاجرا إلى الجزيرة.

وقالت إن زورقين آخرين يقلان 98 و16 فردا وصلا إلى الجزيرة اليوم الأحد. وتم نقل الجميع إلى مركز المهاجرين بالجزيرة.

ولامبيدوزا واحدة من مواقع الرسو الرئيسية في طريق المهاجرين، الذين يبدأ أغلبهم رحلاتهم من تونس أو ليبيا، سعيا للوصول إلى أوروبا.