شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخصا جراء انهيار منجم ذهب في غينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار منجم ذهب في غينيا.

وأوضح سيكو بينيو سيماجان، عضو المجلس المحلي ، إن منجم "تاتاكورو" انهار أمس السبت، مما أسفر عن وفاة عمال المنجم على الفور. ومازال عمال الإنقاذ يحفرون اليوم وسط الأنقاض، بحثا عن ناجين.

وتم انتشال جثث عمال المنجم الـ15، وجميعهم ذكور وتتراوح أعمارهم ما بين 14 و40 عاما، بحلول مساء أمس السبت. وتم دفنهم في مقبرة جماعية بعد أداء طقوس جنائزية.