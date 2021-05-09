شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد قيود كورونا على التجمعات لمدة أسبوع في سيدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم تمديد القيود المفروضة على التجمعات لمدة أسبوع آخر في سيدني والمناطق المحيطة بها بعد أن قال مسؤولو الصحة إنهم لم يتمكنوا من تحديد كيفية إصابة رجل من السكان بفيروس كورونا .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز مددت تدابير السلامة حتى الساعة 1201 من صباح يوم 17 مايو، حسبما قالت هيئة الصحة في الولاية في بيان اليوم الأحد.

وتخضع القيود التي تم فرضها في 6 مايو، والتي كان من المقرر تخفيفها غدا الاثنين، للمراجعة.