شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : تزوير بطاقات التطعيم جريمة جنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت من تزوير بطاقات التطعيم أو استخدام مستندات مزورة في ظل تخفيف بعض القيود بالنسبة لمن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت لامبرشت لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من يقوم بذلك يعرض نفسه لخطر الإصابة بمرض خطير ويحول دون حدوث مكافحة فعالة للوباء".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لا يعد ذلك جريمة هينة، ولكنها جريمة جنائية يمكن التعرض بسببها لغرامات مالية شديدة أو للسجن"، لافتة إلى أن ذلك لا يسري على المزورين فقط ولكن يسري أيضا على من استخدموا المستندات المزورة.

وأضافت لامبرشت: "ومن يقدم مستندا حقيقيا يخص شخصا آخرا على أنه مستنده الشخصي يعرض نفسه أيضا للمحاكمة... إنني على يقين أنه يتم الفحص بدقة هنا؛ فمَن يزور سينكشف أسرع مما يتخيل ويتعرض لخطر رفع دعوى جنائية ضده".