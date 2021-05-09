شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : إعلان تعداد السكان في 11 مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تنشر الصين نتائج التعداد السكاني الذي يجريه مرة كل عقد في أواخر العام الماضي في 11 مايو ، وفقًا لإخطار من المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في إشعار يوم الأحد إن مسؤولين من مكاتب التعداد والإحصاء سيطلعون وسائل الإعلام على نتائج التعداد يوم 11 مايو.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في وقت سابق إن النتائج ستعلن في مؤتمر إعلامي من المقرر عقده في أوائل أبريل. وقالت في وقت لاحق إن الإعلان قد تأجل حيث يتعين القيام بمزيد من الأعمال التحضيرية.