البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء المواجهات في القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد إلى إنهاء العنف في القدس، مطالبا الأطراف بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية متعددة الثقافات للمدينة المقدسة.

وقال بابا الفاتيكان لزوار تجمعوا في ساحة القديس بطرس في روما إن "العنف يولد العنف، فأوقفوا الاشتباكات".



وكانت اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة بالقدس أمس السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة يعتقد أنها ليلة القدر.

ووصلت حصيلة ضحايا المواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية مؤخرا إلى 163 إصابة، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.