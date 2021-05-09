حريق في عسقلان بعد سقوط "بالونات غزة الحارقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، عن اندلاع حريق في مدينة عسقلان نتيجة سقوط بالونات حارقة.

ويطلق نشطاء فلسطينيون البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وكثف النشطاء من إطلاق هذه البالونات، خلال الساعات الماضية؛ احتجاجا على أحداث القدس.

ويشير إطلاق هذه البالونات إلى استئناف ما يعرف بـ"الأدوات الخشنة" لمسيرة العودة التي توقفت مطلع 2020 بعد تفاهمات تهدئة غير مباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

والسبت أعلنت مجموعة "سواعد الانتفاضة" النفير العام في كل مناطق فلسطين وعلى امتداد السلك الزائل شرق قطاع غزة.

وبدأت وحدات البالونات منذ الساعة الواحدة فجر السبت بإطلاق عشرات البالونات نحو المستوطنات في محيط قطاع غزة، بحسب بيان للمجموعة.

وتشكلت هذه الوحدات بعد عدة أشهر من انطلاق مسيرات العودة عام 2018 في قطاع غزة.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المسجد بين مصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة.