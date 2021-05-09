"نجم" سابق في البيت الأبيض.. أوباما يعلن وفاة صديقه الوفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بكلمات مؤثرة، ودّع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كلبه "بو" أحد نجوم البيت الأبيض، الذي نفق السبت، بعدما تمكن منه مرض السرطان.

وأعرب أوباما عن حزنه لخسارة "صديق حقيقي ورفيق مخلص"، بعد أن اقتنته أسرة الرئيس الأسبق بعد فوزه بكرسي البيت الأبيض.

وكان أوباما وعد طفلتيه ماليا وساشا خلال الحملة الانتخابية بأن يجلب لهما كلباً إذا ما فاز بالرئاسة وذلك تكفيراً منه عن غيابه الطويل عن المنزل.





وبالفعل فقد أوفى الرئيس بوعده فور انتقاله وأسرته للعيش في البيت الأبيض عام 2009.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر قال الرئيس الأسبق: "اليوم (السبت)، خسرت أسرتنا صديقاً حقيقاً ورفيقاً مخلصاً. على مدى أكثر من عقد من الزمان، كان حضور بو في حياتنا لطيفاً ومتواصلاً، لقد كان سعيداً برؤيتنا في أيامنا الجيّدة، وفي أيامنا السيّئة، وفي كل يوم بينهما".

وأضاف: "لقد كان بالضبط ما احتجنا إليه، وأكثر مما توقّعنا. سنفتقده كثيراً".





وأرفق أوباما تغريداته بثلاث صور بدا في إحداها وهو يركض مع "بو" في البيت الأبيض، وفي الثانية أطفال يحيطون بالكلب، وفي الثالثة "بو" محدّقاً بعدسة الكاميرا.

و"بو" كلب من فصيلة كلاب الماء البرتغالية لونه أسود وأبيض وقدّمه السناتور إدوارد كينيدي هدية لآل أوباما.





وكان "بو" دائم الحضور في فعاليات البيت الأبيض وقد التقى البابا فرنسيس وزار مستشفى للأطفال وسافر على متن الطائرة الرئاسية.

بدورها كتبت السيدة الأميركية السابقة ميشيل أوباما على إنستغرام "كعائلة سنفتقد بو كثيراً".

وكان "بو" آخر حيوان أليف رئاسي يقيم في البيت الأبيض، قبل انضمام كلاب الرئيس جو بايدن، في وقت سابق من هذا العام.