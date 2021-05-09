نيوزلندا تستأنف الرحلات الجوية مع أستراليا.. الوباء تحت السيطرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية النيوزيلندية الأحد استئناف الرحلات الجوية دون الخضوع للحجر الصحي إلى سيدني.

واعتبرت السلطات الصحية النيوزيلندية الوضع الوبائي تحت السيطرة الآن خاصة في ولاية نيو ساوث ويلز.



تم تعليق الرحلات الجوية الخميس بعد رصد إصابتين بكوفيد-19 في سيدني.

التعليق الثالث

والتعليق هو الثالث منذ إطلاق "فقاعة" سفر بين نيوزيلندا وأستراليا في 18أبريل/ نيسان، بعد 400 يوم تقريبا من إغلاق حدودهما الدولية بسبب الوباء.

شمل تعليق الرحلات الجوية السابقة التي استمرت بضعة أيام فقط غرب أستراليا.

ذكرت وزارة الصحة في بيان "يرى مسؤولو الصحة العامة في نيوزيلندا أن الخطر من (القادمين) من نيو ساوث ويلز إلى نيوزيلندا لا يزال ضعيفاً".

وأضافت "لا يوجد أي دليل يشير إلى وجود انتقال كبير (للفيروس) غير قابل للكشف عنه بين السكان".

أقرت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز عدم التمكن من تحديد كيفية حدوث الإصابات الأخيرة وذلك رغم التحقيقات المكثفة.

تشكل فقاعة السفر بين البلدين المجاورين اللذين لا يسجلان سوى إصابات قليلة جدًا بفيروس كورونا خطوة مهمة على طريق تعافي قطاع السياحة في العالم، الذي تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19.