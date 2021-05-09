رئيس الوزراء اليمني يشكر السعودية على مساعداتها السخية لبلاده

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك عن شكره للمملكة العربية السعودية وقيادتها على ما قدمته لليمن وشعبه من مساعدات سخية تنوعت بين دعم اقتصادي وتنموي وإنساني خلال الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عبدالملك لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) امس السبت تزامنا مع وصول أولى دفعات المنحة النفطية السعودية المخصصة لدعم قطاع الكهرباء والتي تبلغ قيمتها 422 مليون دولار إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن.

وقال عبدالملك إن الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن) ستعمل على تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها وستقلل انقطاعات التيار وتحسين خدمة الكهرباء.

وأضاف أن هذه المنحة ستكون لها تأثيرات إيجابية في الجانب الاقتصادي وفي تحسن قيمة العملة المحلية وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.

وأشار إلى أن وصول أولى دفعات المنحة السعودية يأتي كثمرة لجهود الحكومة التي تضع خدمة المواطنين كأولوية وتكافح لتحسين الخدمات في ظل ظروف اقتصادية صعبة خلقتها الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.

ولفت إلى أن الحكومة ما تزال تدعم خدمة الكهرباء وتحرص على توفيرها للمستهلك بسعر مدعوم وتستمر في نفس الوقت في جهودها لتحسين الخدمة وزيادة القدرات التوليدية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

يذكر أن الكمية الواصلة تبلغ 24 ألفا و400 طن من المازوت و53 ألف طن من الديزل كدفعة أولى من إجمالي 351 ألفا و304 أطنان من المازوت و909 الاف و591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار أمريكي مخصصة لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.