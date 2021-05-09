بوتين يؤكد في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية أن روسيا ستدافع "بحزم" عن مصالحها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية الأحد أن روسيا ستدافع "بحزم" عن مصالحها الوطنية، مدينا عودة العالم إلى أيديولوجيات العنصرية و"الخوف من روسيا".

قال بوتين أمام مئات العسكريين ببزاتهم الرسمية في الساحة الحمراء إن "روسيا تدافع بلا كلل عن القانون الدولي. وفي الوقت نفسه سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية ونضمن سلامة شعبنا".

وأضاف أنه "يتم تحديث" أفكار النازية، منددا بعودة "الخطابات العنصرية والتفوق القومي ومعاداة السامية وكراهية روسيا".

وبدأ أكثر من 12 ألف رجل و190 مركبة وأنظمة أسلحة المرور في نهاية الخطاب، أمام رئيس الدولة وجمهور من المسؤولين والمحاربين القدامى في هذا العرض التقليدي بمناسبة الانتصار على النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

واحتفالات التاسع من أيار/مايو في جميع أنحاء روسيا بعروضها العسكرية في المدن الكبرى مكرسة لتكريم حوالى عشرين مليون سوفييتي قتلوا خلال الحرب. وحسب معهد الاقتراع العام "فيتسيوم" يعتبر 69 بالمئة من الروس أنها العطلة الرئيسية في العام.