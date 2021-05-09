مواجهات دامية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و90 ألف مصلٍ في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس مساء السبت، إن "أكثر من 90 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الاحتلالية الصعبة".



وأكد الهلال الأحمر، 53 إصابة خلال مواجهات عنيفة في محيط القدس، معظم الإصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت بشكل مباشر والاعتداء بالضرب.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدججة بالأسلحة في مناطق متفرقة بالقدس، ومنها بوابات المسجد الأقصى، وخاصة عند باب العامود وباب الساهرة وباب الأسباط.

بدوره، استنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الموقف الدولي من الأحداث في القدس، وعدم وجود ضغوطات حقيقية لردع الاحتلال. وأكد الشيخ صبري أن الرد على اعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، سيكون عند شباب مدينة القدس كما فعلوا في الأيام الماضية.

وقال خطيب المسجد الأقصى، لم نسمع أي شيء سوى الإدانات، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي توتر يحصل في القدس وعن أي مساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وأشار الى أن الاحتلال يريد إفراغ المسجد الأقصى للسماح باقتحامات اليهود المتطرفين في الثامن والعشرين من رمضان، مشددا على أن المقدسيين باقون في مدينتهم، ولن يقبلوا بالمس بحرمة المسجد الشريف.

من جانبه، وجه الأب مانويل مسلم عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية دعوة لرجال الدين المسيحيين بالتوجه فورا إلى المسجد الأقصى، وإثبات الاخوة مع المسلمين في مواجهة الاحتلال وجرائمه والدفاع عن المسجد المبارك. واندلعت مواجهات شديدة في المسجد الأقصى، واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بمنطقة باب العامود بالمسجد الأقصى