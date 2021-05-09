الامارات.. صحة دبي تحدد ساعات العمل بمستشفياتها ومراكزها الصحية خلال عطلة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الفطر السعيد التي ستكون خلال الفترة من 29 رمضان وحتى الثالث من شوال لعام 1442 هجرية.



وكلفت الهيئة في تعميم لها المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL) وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

المستشفيات

وأعلنت الهيئة أن أقسام الطوارئ بمستشفياتها (راشد، ودبي، ولطيفة، وحتا) ستعمل على مدار الساعة، بينما ستكون العيادات الخارجية مغلقة خلال عطلة عيد الفطر باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتا والتي ستعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءً يتخللها استراحة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة مساءً.

مراكز الرعاية الصحية الأولية

وحددت الهيئة المراكز التي ستعمل على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر وهي: مركزي البرشاء الصحي وند الحمر الصحي حيث سيقدمان خدمات طب الأسرة، وخدمة فحص كوفيد-19 من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساء، وخدمة التطعيم ضد كوفيد-19 وفقاً للمواعيد المسبقة. ومراكز مطارات دبي الصحية التي ستقدم خدمات طب الأسرة وفحص كوفيد-19، ومراكز الخوانيج والبدع وعيادة بلدية دبي التي ستقدم خدمة تقييم كوفيد-19. كما أعلنت الهيئة عن استمرار خدمات "طبيب لكل مواطن" على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

ووفقاً لتعميم الهيئة فإن ساعات العمل بمركز الليسيلي الصحي ستكون خلال عطلة عيد الفطر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، بينما ستكون خدمات طب الأسنان للحالات الطارئة على مدار الساعة بمركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد لتغطية حوادث الوجه والفكين، فيما سيقدم مركز ند الحمر الصحي علاجات الأسنان الطارئة بنظام الاستدعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

كما ستكون مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدمات طب الأسرة مغلقة خلال عطلة عيد الفطر وهي: المزهر الصحي، والمنخول، وند الشبا، والصفا، والطوار، وزعبيل، ومركز الممزر الصحي الذي يقدم خدمات تطعيم الأطفال وعيادات الحوامل.

المراكز التخصصية

وأعلنت الهيئة بأن مراكز الرعاية الصحية التخصصية التابعة لها ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الفطر وهي مراكز: السكري، والثلاسيميا، والاخصاب، والطب التكميلي، والحبل السري، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز سعادة كبار المواطنين.

مراكز اللياقة الطبية

كما ستكون مراكز اللياقة الطبية التابعة للهيئة مغلقة خلال عطلة عيد الفطر باستثناء مركز المحيصنة الذي سيفتح أبوبه لخدمة العملاء يوم الثلاثاء 29 رمضان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا.

مركز دبي للتبرع بالدم

وأوضحت الهيئة بأن ساعات العمل بمركز دبي للتبرع بالدم ستكون يوم الأربعاء 12 مايو من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، ومن السابعة والنصف مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويومي الخميس والسبت 13 و15 مايو ستكون من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى السادسة مساء.