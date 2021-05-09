شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في الهند ترتفع إلى 22.3 مليون رغم إجراءات العزل العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي اليوم الأحد حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس.



وسجلت وزارة الصحة الهندية 4092 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 242362 وارتفعت الإصابات بواقع 403738 حالة، ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.