طيران الإمارات تطلق جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت طيران الإمارات جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة، لدعم جهود الهند في معركتها للسيطرة على الوضع الخطير لـ"كوفيد-19" في البلاد، وفقا للبيان.



وسوف تقدم طيران الإمارات سعة شحن مجاناً "حسب توفرها" على جميع رحلاتها من دبي إلى تسع مدن في الهند، لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة بسرعة إلى حيث تمسُّ الحاجة إليها.

وأوضح نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات أن الإمارات للشحن الجوي نقلت خلال الأسابيع القليلة الماضية أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة (تشارتر) إلى الهند، مبينا أن مبادرة الجسر الجوي الأخيرة تشكل تعزيزاً للدعم الذي تقدمه طيران الإمارات للهند ولجهود المنظمات غير الحكومية.

وغادرت دبي إلى الهند أولى الرحلات المحملة بشحنات منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع المدينة العالمية.

بلغ وزن الشحنة الأولى في إطار جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند 12 طناً من الخيام متعددة الأغراض وقد قدمتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، ونقلت إلى العاصمة دلهي.

وفي العام الماضي تم إرسال أكثر من 1292 شحنة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، ما أرسى معياراً للاستجابة الإنسانية على مستوى العالم.

ونقلت طيران الإمارات حتى الآن نحو 60 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" على رحلاتها، أي ما يعادل واحدة من كل 20 جرعة من جميع جرعات اللقاح التي أعطيت في جميع أنحاء العالم.