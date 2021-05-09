شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة زوارق تقل مئات المهاجرين ترسو في لامبيدوزا بإيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية، (أنسا)، الأحد، إن أربعة زوارق تقل أكثر من 500 مهاجر رست في لامبيدوزا، بعد أن اعترضتها السلطات الإيطالية قبالة ساحل الجزيرة في البحر المتوسط.

وأضافت (أنسا) أن السلطات اعترضت أحد الزوارق وعلى متنه 325 شخصاً، على بعد ثمانية أميال من ساحل لامبيدوزا.

وذكرت الوكالة أن سفينة دورية تابعة لشرطة الضرائب الإيطالية التي تتعامل مع الجرائم المالية والتهريب رافقت زورقا ثانياً يقل نحو 90 مهاجراً إلى الجزيرة.

وقالت إن زورقين آخرين يقلان 98 و16 فرداً، وصلا إلى الجزيرة، الأحد، وتم نقل الجميع إلى مركز المهاجرين في الجزيرة.

ولامبيدوزا واحدة من مواقع الرسو الرئيسية في طريق المهاجرين، الذين يبدأ أغلبهم رحلاتهم من تونس أو ليبيا، سعياً للوصول إلى أوروبا.