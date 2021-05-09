رئيس بيلاروسيا يوقع مرسوماً بتغيير طريقة نقل السلطة في حالة الطوارئ

موسكو: رويترز

أفادت وكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية الرسمية بأن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وقع مرسوماً يسمح بنقل السلطات الرئاسية إلى مجلس الأمن في بلاده إذا قُتل أو كان غير قادر على أداء مهامه، وقال لوكاشينكو في إبريل/نيسان الماضي إنه يعتزم تغيير هيكل السلطة في بلاده.

في ما مضى، كانت السلطة تنتقل إلى رئيس الوزراء إذا شغر منصب الرئيس أو لم يكن قادراً على أداء مهامه، وذلك حتى يؤدي رئيس جديد اليمين.

وكان لوكاشينكو أعلن فوزه بفترة جديدة في أغسطس/آب الماضي في انتخابات قالت المعارضة إنه تم تزويرها وشهدت العديد من الانتهاكات، بينما ينفي لوكاشينكو (66 عاماً) حدوث أي تلاعب في الاقتراع.

واعتقلت السلطات أكثر من 34 ألف شخص منذ بدء المظاهرات المنتظمة في أغسطس/آب ، احتجاجاً على فوز لوكاشينكو، والتي تمثل أكبر تحد حتى الآن لحكمه الذي بدأ قبل نحو 27 عاماً.