شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تستأنف الرحلات الجوية مع أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلينغتون- أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصحية النيوزيلندية، الأحد، استئناف الرحلات الجوية إلى مدينة سيدني الأسترالية من دون الخضوع للحجر الصحي، معتبرة الوضع الوبائي تحت السيطرة الآن في ولاية نيو ساوث ويلز، وتم تعليق الرحلات الجوية، الخميس، بعد رصد إصابتين بوباء «كوفيد-19» في سيدني، وهذا التعليق هو الثالث منذ إطلاق «فقاعة» سفر بين نيوزيلندا وأستراليا في 18إبريل/ نيسان الماضي بعد 400 يوم تقريباً من إغلاق حدودهما الدولية بسبب الوباء، وقد شمل تعليق الرحلات الجوية السابقة التي استمرت بضعة أيام فقط غرب أستراليا.

وجاء في بيان وزارة الصحة النيوزيلاندية: «يرى مسؤولو الصحة العامة في نيوزيلندا أن الخطر من (القادمين) من نيو ساوث ويلز إلى نيوزيلندا لا يزال ضعيفاً».

وأضافت: «لا يوجد أي دليل يشير إلى وجود انتقال كبير لـ (الفيروس) غير قابل للكشف عنه بين السكان»، وأقرت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز بعدم التمكن من تحديد كيفية حدوث الإصابات الأخيرة، وذلك رغم التحقيقات المكثفة.

وتشكل فقاعة السفر بين البلدين المتجاورين اللذين لا يسجلان سوى إصابات قليلة جداً بفيروس «كورونا» خطوة مهمة على طريق تعافي قطاع السياحة في العالم، الذي تضرر بشدة من جائحة «كوفيد-19».