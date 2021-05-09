شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. حريق في مصفاة النفط الرئيسية في حمص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سوريا- رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، الأحد، أن السلطات تعمل على إخماد حريق اندلع في مصفاة النفط الرئيسية في حمص بغرب سوريا.

وأضافت دون الخوض في التفاصيل أن الحريق اندلع في وحدة التقطير نتيجة تسرب في محطة ضخ. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات حية لنيران اجتاحت أجزاء من المصفاة مع تصاعد أعمدة دخان أسود، بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق.

وكانت حمص شهدت نشوب حريق ووقوع انفجار في يناير/كانون الثاني شمل محطة تحميل قريبة للنفط الخام وعشرات الشاحنات التي تنقل المنتجات البترولية عبر البلاد.

وواجهت مصفاة حمص وأخرى في بانياس على ساحل البحر المتوسط نقصاً في الإمدادات في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدم انتظام إمدادات النفط الخام لسوريا التي تخضع للعقوبات وتعتمد بشكل أساسي على طهران في احتياجاتها من الطاقة. وعانت سوريا خلال العامين الماضيين نقص البنزين والوقود على مدى شهور، مما أجبرها على تقنين الإمدادات التي توزعها وتطبيق زيادات حادة في الأسعار.