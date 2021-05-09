شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 156.94 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم-وكالات:

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 156.94 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و410 آلاف و229 حالة وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعاً من 298 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 513628. كما سجل المغرب سبع وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 9064.

ومن المتوقع أن يستقبل المغرب شحنات جديدة من لقاحي «سينوفارم» و«أسترا زينيكا» خلال اليومين المقبلين في إطار برنامج «كوفاكاس» الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية. وتسلم المغرب 9.5 مليون جرعة لقاح شملت سبعة ملايين لقاح «أسترا زينيكا»، و2.5 مليون جرعة لقاح «سينوفارم» الصيني. وتلقى أكثر من خمسة ملايين مغربي الجرعة الأولى من التطعيم.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و520329 بعد تسجيل 12656 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84775 بعد تسجيل 127 وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ارتفاعاً من سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، الأحد، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أنها سجلت أيضاً عشر إصابات خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حالياً 90758، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.