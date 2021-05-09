الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بـ«كورونا» لليوم الرابع

مومباي- رويترز

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي، الأحد، حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس. وسجلت وزارة الصحة الهندية 4092 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 242362، وارتفعت الإصابات بواقع 403738 حالة، ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.