شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقلاليون الاسكتلنديون يتمسّكون بمطلب استفتاء تقرير المصير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدنبرة-أ.ف.بطالبت، السبت، رئيسة وزراء مقاطعة اسكتلندا نيكولا ستورجن التي فاز حزبها بالانتخابات المحلية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي هنّأها بالفوز ودعاها إلى العمل معاً، بعدم التصدّي لـ«إرادة» الشعب الاسكتلندي المؤيّد لإجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير.واكتست الانتخابات في اسكتلندا أهمية بالغة بالنسبة للندن مع ما قد تحمله من تداعيات كبرى على وحدة أراضي المملكة المتحدة التي تلقّت ضربة قوية جرّاء «بريكست».وفاز «الحزب الوطني الاسكتلندي» بزعامة ستورجن بالانتخابات في المقاطعة، لكنّه لم ينل الغالبية المطلقة التي استعصت عليه بفارق مقعد واحد فقط. وهو نال 64 مقعداً من أصل 129 يتألف منها في البرلمان الاسكتلندي، وفق نتائج نهائية أعلنت، السبت. وبالتالي فاز الحزب بولاية رابعة في اسكتلندا، وهو يمكنه التعويل في مواجهة رفض لندن إجراء استفتاء جديد لتقرير مصير المقاطعة، على غالبية نالها المعسكر المؤيد للاستقلال حيث نال حزب «الخضر»، المؤيد للاستقلال عن المملكة المتحدة ثمانية مقاعد.وقالت نيكولا ستورجن لشبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية «يبدو أنه لا شك في وجود أغلبية مؤيدة للاستقلال في هذا البرلمان الاسكتلندي»، في إشارة إلى حزب «الخضر» الذي يؤيد أيضاً تنظيم استفتاء تقرير مصير. وتحدثت المسؤولة أيضاً إلى أنصارها، وأكدت أنه «ببساطة لا يوجد أي مبرر ديمقراطي لبوريس جونسون، أو لأي شخص آخر، للسعي إلى عرقلة حق الشعب الاسكتلندي في اختيار مستقبله».وأضافت: «هذه إرادة هذا البلد»، محذرة من أن أي محاولة للمحافظين لعرقلة تنظيم استفتاء جديد ستضعهم «في معارضة مباشرة لإرادة الشعب الاسكتلندي وتثبت أن المملكة المتحدة ليست شراكة بين أنداد».معارضة «بريكست»

والسبت، وجّه جونسون رسالة تهنئة إلى ستورجن جاء فيها: «أعتقد بشدة أن خدمة مصالح الشعب في المملكة المتحدة وخصوصاً شعب اسكتلندا تتحقق بشكل أفضل حين نعمل معاً». وتابع أن حكومة المملكة المتحدة تريد العمل مع حكومة ستورجن «بروح التعاون» من ضمن «فريق المملكة المتحدة».

ويعارض بوريس جونسون بشدة الاستفتاء، وهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالسماح به، ويعتقد أن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا «مرة واحدة في كل جيل». في استفتاء عام 2014، رفض 55 في المئة من المشاركين الاستقلال عن بريطانيا.

ويعتقد «الحزب الوطني الاسكتلندي» أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غيّر المعطيات، إذ صوت الاسكتلنديون بنسبة 62 في المئة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني لصحيفة «التلغراف» أن «الاستفتاء في السياق الحالي غير مسؤول ومتهور».

ويمكن للحزب الوطني أن يحتفي بتخطيه مخاطر كان يتخوف أن يشكلها «ألبا»، وهو حزب استقلالي منافس أنشأه رئيس الوزراء وزعيم «الحزب الوطني الاسكتلندي» السابق أليكس سالموند. وأقر مؤسسه بعدم نيل فصيله أي مقعد.

وأشادت نيكولا ستورجن على «تويتر» بهذه «اللحظة المهمة» لانتخاب كوكاب ستيوارت في دائرة غلاسكو كلفن لتصير «أول امرأة غير بيضاء يتم انتخابها لعضوية البرلمان الاسكتلندي». وانتخابات، الخميس، في أنحاء المملكة المتحدة بمثابة اختبار لحكومة بوريس جونسون والمعارضة التي سعت إلى ترميم صفوفها في أول اقتراع منذ فوز حزب «المحافظين» الساحق في الانتخابات التشريعية لعام 2019 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي إنجلترا حقق حزب «المحافظين» الحاكم نتائج جيدة وعزز كتلته بفوزه في المناطق الصناعية المتضررة والداعمة لـ«بريكست» في شمال البلاد، حتى أنه فاز في معقل هارتلبول العمالي منذ خمسة عقود.

في المقابل، شهد حزب «العمال» الذي يعاني خلافات داخلية، نكسة كبيرة بعد هزيمة هارتلبول التي أصابت زعيم الحزب كير ستارمر «بخيبة أمل مريرة». وعند سؤاله عن النتائج، وعد بأنه سيفعل «كل ما في وسعه» لاستعادة ثقة الناخبين، دون الإعلان عن إجراءات محددة. وبحسب وكالة «بي.ايه» فقد أقيلت آنجيلا راينر، ثاني أرفع شخصية حزبية، من منصب المسؤولة عن الانتخابات في حزب «العمال».

واعتبر ممثل الجناح اليساري في الحزب النائب جون ماكدونال أن ستارمر الوسطي «يتنصّل بجبن من مسؤولياته».

لكن حزب «العمال» حقق نتائج جيدة جداً في ويلز، حيث حصل على ثلاثين من مقاعد البرلمان الستين في البرلمان المحلي مقابل 16 مقعداً للمحافظين، ما يسمح له بالبقاء في السلطة. وانتخبت العمالية جوان أندرسون (47 عاماً) رئيسة لبلدية ليفربول (شمال إنجلترا) لتصبح أول امرأة من أصول إفريقية يتم انتخابها لرئاسة مدينة بريطانية كبرى. وقالت إنها «فخورة» بذلك.