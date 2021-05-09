شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الشارقة للتراث ينظم «رمضان زمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم معهد الشارقة للتراث - فرع خورفكان، مؤخراً، جلسة رمضانية، بعنوان «رمضان زمان»، تحدثت فيها الباحثة في التراث فاطمة المغني، والباحث والشاعر عبد الله الهامور، وركزت الجلسة التي أدارتها الإعلامية مريم علاي، على جماليات شهر رمضان وما يترافق معه من عادات وتقاليد في الماضي.

حضر الجلسة التي لاقت تفاعلاً، عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان المنصوري، مدير الديوان الأميري في خورفكان، ومحمد خميس النقبي، نائب والي شيص، وشذى علاي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ود. عبد الله البلوشي، عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، وسامي النقبي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في خورفكان، وخالد الشحي، مدير فرع المعهد في خورفكان، وعدد من مديري الدوائر، وموظفي المعهد.

وقال خالد الشحي: جاءت الجلسة ضمن أجندة وخطة الفرع المنسجمة والمنبثقة مع أجندة المعهد التي تغطي مختلف المجالات العملية والميدانية والأكاديمية والعلمية والمعرفية، إذ يحرص المعهد على أن يكون حاضراً في الشهر الفضيل من خلال فعاليات وبرامج وأنشطة تناسب الشهر الفضيل، وتحقق الغاية منها لتقديم قيمة تراثية معرفية دسمة للمتابعين والحضور والجيل الجديد بما يسهم في التأكيد على دور وجهود المعهد من أجل حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال. ولفت إلى أن الجلسة لاقت تفاعلاً من قبل الحضور والمشاركين وشكلوا قيمة مضافة للمعلومات التي تطرقت لها الجلسة الرمضانية من خلال مداخلاتهم وتساؤلاتهم.

وتطرقت فاطمة المغني إلى أهمية وقيمة وطبيعة العادات والتقاليد التي كانت سائدة في رمضان وجماليتها، وكيف كانت الحياة الاجتماعية في تلك الأيام، ومدى تواصل وتفاعل الناس مع بعضهم بعضاً.

واستعرض عبد الله الهامور المشهد العام الأدبي والشعري والتراثي الذي كان حاضراً في رمضان، وكيف تتحول الجلسات المسائية الرمضانية والمجالس إلى ندوات مفتوحة ومحطات للعلم والمعرفة والتفاعل الحيوي بين الجميع.