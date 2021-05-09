تقلبات «دوج كوين».. العراب ماسك والقمر

ارتفعت العملة الرقمية «دوج كوين» لفترة وجيزة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 سنتاً، وصعدت قيمتها بشكل جنوني منذ بداية العام بأكثر من 12000%، مقارنة بـ 95% فقط لعملة «بيتكوين»، و369% لـ «إيثر»، متوجة بذلك السعي الكثيف وراء العملات الرقمية المشفرة.

جاء هذا الزخم قبل استضافة برنامج «ساترداي نايت لايف» رئيس شركة «تيسلا» إيلون ماسك الذي نصّب نفسه عرّاباً للانطلاقة الحامية لعملة «دوج كوين».

خلال البرنامج، انخفضت قيمة العملة المشفرة التي تتميز بشعار الكلب، بنحو 30%، إلى 49 سنتاً، ووصف ماسك «دوج كوين» بأنها «صخبٌ وعواءٌ يصل إلى القمر»، وهي عبارة شائعة بين عشاق «دوجي» العازمين على زيادة قيمة العملة المشفرة إلى دولار واحد.

وأثناء كلام ماسك، بدأ سعر العملة الرقمية في الانتعاش خلال اللقاء وصولاً إلى 57 سنتاً، بارتفاع حوالي 17% عن بداية البرنامج.

ووفقاً لمحللين: يُذكّر هذا التفاوت، بأن الشعبية والموثوقية ليس بالضرورة أن يسيرا جنباً إلى جنب، فقد حذر الكثيرون من فقاعة «دوج كوين» المحتملة، وأنه عندما يتعلق الأمر برمز رقمي ذي قيمة متقلبة للغاية، فلا تستثمر أية أموال لست مستعداً لخسارتها بالكامل.

وقال آدم زاديكوف مدير العمليات في «بي آر دي» في مقابلة سابقة: «أظن أن الارتفاع لن يستمر، خاصة بالنسبة لشيء مثل "دوج كوين" الذي لم يكن أساساً نظاماً للدفع أو تداولاً ذا قيمة».

لا يفهم العديد من المبتدئين في مجال العملات المشفرة الفرق بين الزيادات في أسعار كل من الـ «بيتكوين» و«دوج كوين»، ففي حين أن «بيتكوين» لديها حوافز اقتصادية ضمنية مهمة، لا يوجد لدى «دوج كوين» مثل هذه البنية التحتية، وبدلاً من ذلك تم تأجيجها من خلال اللعب على مفردات التواصل الاجتماعي وتغريدات تويتر ومنصة «ريديت».

وخلال عمليات البيع المحموم، اشتكى العديد من مستخدمي «روبن هود»، وسيط التداول الرقمي من أن تداول العملات المشفرة عبر المنصة لا يعمل.

إلى ذلك، كتب إدوارد مويا، كبير محللي السوق في «أواندا»: «سيكون لدى مساك بلا شك رسم تخطيطي للعملات المشفرة التي من المحتمل أن تنتشر لأيام وتحفز جيشه من أتباعه على وسائل التواصل لمحاولة إرسال دوج كوين إلى القمر».

وكان عشاق «دوج كوين» يوجدون بشكل مكثف عبر تويتر أثناء عرض «ساترداي نايت»، وتم تخصيص بث مباشر على يوتيوب لمشاهدة العرض وتتبع حركات «دوج كوين» في الوقت نفسه.

(وكالات)