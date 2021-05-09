شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 1560 متعافياً من "كورونا" و1572 إصابة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‌‎

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم.. أعلنت إجراء 203147 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل التقنيات.

‌‎ وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 1572 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 536017.

‌‎كما أعلنت وفاة 3 نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1613.

‌‎ وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات، ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎ كما أعلنت شفاء 1560 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 516329. (وام)