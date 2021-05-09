شكرا لقرائتكم خبر عن زفيريف يثأر من تيم ويبلغ دورة مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثأر الألماني إلكسندر زفيريف المصنف سادساً عالمياً من نظيره النمسوي دومينيك تيم الرابع في أول لقاء جمعهما منذ نهائي بطولة الولايات المفتوحة العام الفائت، وأقصاه السبت من نصف نهائي دورة مدريد لكرة المضرب، ثالثة دورات الألف نقطة للماسترز لدى الرجال، ليضرب موعداً مع الايطالي ماتيو بيريتيني العاشر، الذي بلغ أول نهائي ماسترز بإقصائه النروجي كاسبر رود (22).

وتفوق زفيريف الذي أطاح الجمعة بـ«ملك» الملاعب الترابية المصنف ثانياً الإسباني رافايل نادال من ربع النهائي بسهولة نسبياً على تيم 6-3، 6-4.

وهذا الفوز الأول لزفيريف على تيم في آخر خمس مواجهات بينهما، وتحديداً منذ أن حقق لقب دورة مدريد بالذات على حساب النمسوي في نهائي العام 2018، قبل أن يحقق الأخير أربعة انتصارات توالياً بينها نهائي فلاشينغ ميدوز العام الفائت ونصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة هذا العام.

وهذا الفوز الثالث لزفيريف على تيم من أصل 11 مواجهة بينهما، مقابل 8 للنمسوي الذي فشل في بلوغ النهائي الثالث في مدريد بعد أن سقط أيضاً في نهائي العام 2017 أمام نادال.

ويأمل الألماني (24 عاماً) في تحقيق لقبه الرابع في هذه الدورات بعد روما وكندا في العام 2017 والخامس عشر بشكل عام والثاني هذا العام بعد أكابولكو المكسيكية.

ويلتقي زفيريف مع بيريتيني الذي تفوق على رود 6-4، 6-4 ليبلغ اول نهائي ماسترز في مسيرته الاحترافية.

(أ ف ب)