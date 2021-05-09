الصين تعلن سقوط الصاروخ التائه بالمحيط الهندي فى الرابعة و24 دقيقة فجرًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت التلفزيون الرسمي للصين. أن الصاروخ الفضائي تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوى، بعد أن أشار مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصينى بوقت سابق في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

وأصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية، بيان متابعة دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي CZ-5B (Long March 5B) من غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال البيان، أنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فقد أكدت البيانات أن الصاروخ قد سقط في المحيط الهندى في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرون دقيقه صباحا بالتوقيت المحلى للقاهرة من يوم 9 مايو 2021.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية ، قد قال فى بيان سابق إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .