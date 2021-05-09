عشرات القتلى ومئات الجرحى إثر تفجير في العاصمة الأفغانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 09:03 صباحاً - منذ 36 دقيقة

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع السبت في العاصمة الأفغانية كابل، إلى نحو 208 قتلى وجرحى، وفق مسؤولين أفغان.

قال مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الانفجار، الذي وقع مساء أمس السبت أمام مدرسة في كابل، ارتفع إلى 58، في حين يبذل الأطباء جهودا مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 150 مصاباً.

وهز الانفجار الذي وقع في حي داشت بارشي، الذي يقع غربي العاصمة الأفغانية كابل ويغلب عليه السكان الشيعة، وفقا لما ذكرته رويترز.

واستهدف تنظيم داعش في السابق الأقلية الشيعية في أفغانستان.