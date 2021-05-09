وأخيراً سقط الصاروخ الصيني… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 09:03 صباحاً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 9 - مايو - 2021 9:19 صباحًا

بعد الرعب الذي عاشه العالم، تفكك جزء كبير من الصاروخ الصيني فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن جزءاً كبيراً من صاروخ فضائي صيني تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية، مما يضع حداً للتكهّنات حول مكان سقوط هذا الجسم البالغ وزنه 18 طنّاً.

وقال “المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة” إنّه “بعد المراقبة والتحليل، في الساعة 10:24 (02:24 توفيت غرينيتش) في 9 أيار 2021، عاد حطام المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق “لونغ مارش 5 بي ياو-2″ إلى الغلاف الجوي”.

وأضاف أن “منطقة الهبوط تقع عند خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 درجة شمالا”، وهي إحداثيات نقطة تقع في المحيط الهندي.

وتفكك الجزء الأكبر من الصاروخ ودمر أثناء العودة.

وأكدت خدمة المراقبة “سبيس تراك” التي تستخدم بيانات عسكرية أميركية دخول الصاروخ الغلاف الجوي. وكتبت عبر “تويتر”: “يمكن لأي شخص يتابع دخول ’لونغ مارتش 5 بي‘ الاطمئنان. الصاروخ سقط”.

وتوقع خبراء أن يسقط الحطام في المحيط الهندي لأن المياه تغطي سبعين في المئة من سطح الأرض.

لكن العودة غير المنضبطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت مخاوف من أضرار وخسائر محتملة، على الرغم من حسابات أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئيل.

وكانت وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية من الجهات التي تابعت مسار الصاروخ وتحاول تحديد وقت ومكان سقوطه.