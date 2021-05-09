شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة إسعاف تخدع الشرطة وتنقل مسافرين في "جاوة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت الشرطة الإندونيسية على سيارة إسعاف تقل سبعة أشخاص في عطلة عيد الفطر أثناء تنفيذ عمليات رحلة عدم العودة إلى الوطن في جاوة الغربية يوم الجمعة.

وصرح رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة العاصمة جاكرتا يسري يونس يوم الجمعة "يتم استخدام العديد من أساليب العمل لخداع الشرطة، بما في ذلك سيارة إسعاف (عُثر عليها تحمل مسافرين عائدين إلى الوطن).

حيث عثرت الشرطة على سبعة ركاب على متن سيارة الإسعاف أثناء التفتيش عند بوابة الرسوم، وأكد الركاب أنهم أوقفوا سيارة الإسعاف لأنهم كانوا يعتزمون زيارة أقاربهم المرضى وحضور جنازة أقاربهم.

وقال "قالوا إن أقاربهم كانوا مرضى وماتوا. ومع ذلك، عندما استفسرت الشرطة عن شهادة اختبار المستضد السريع، لم يتمكنوا من تقديمها".

وأشار إلى أن هذا هو أحد أساليب العمل المستخدمة في الغالب لخداع الشرطة لأن سيارات الإسعاف معفاة من حظر السفر للعودة إلى الوطن.

وأشار إلى أنه تم فرض حظر السفر على العودة إلى الوطن، والذي يسري حتى 17 مايو 2021، في 381 نقطة تفتيش تمتد من مقاطعة لامبونج إلى مقاطعة بالي، وينطبق الحظر على السيارات والحافلات الخاصة، ويشمل أيضًا أنواعًا أخرى من سيارات الركاب.