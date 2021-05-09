شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 156.94 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 156.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و410229

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الولايات المتحدة ‭-‬ الهند - البرازيل - فرنسا - تركيا - روسيا - المملكة المتحدة – إيطاليا - إسبانيا – ألمانيا.